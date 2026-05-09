VinciCasa 8 maggio | indovina 5 numeri per un immobile da 500.000 euro

Il concorso VinciCasa dell'8 maggio permette di indovinare cinque numeri per aggiudicarsi un immobile del valore di 500.000 euro. Le regole prevedono che il premio venga suddiviso tra una somma di denaro e un immobile, a seconda dei numeri indovinati. I partecipanti devono seguire precise indicazioni per la gestione del capitale vinto, sia in contanti che in proprietà. La procedura di assegnazione e le modalità di riscossione sono stabilite dal regolamento del concorso.

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? Domande chiave Come si divide il premio tra contanti e immobili?. Quali sono le regole per gestire il capitale vinto?. Come influisce la vincita sul mercato immobiliare italiano?. Dove trovare supporto in caso di gioco eccessivo?.? In Breve Premio suddiviso tra 40% liquidità e 60% acquisto immobili in Italia.. Giocata da 2 euro con estrazioni quotidiane dalle ore 20:00.. Parte del gioco Win for Life attivo dal luglio 2014.. Supporto per dipendenza disponibile tramite il sito giocaresponsabile.it.. Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 20,30 si terrà l’estrazione del concorso VinciCasa che mette in palio la possibilità di ottenere un immobile attraverso l’indovinare 5 numeri su un totale di 40.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - VinciCasa 8 maggio: indovina 5 numeri per un immobile da 500.000 euro ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: VinciCasa: indovina i numeri e vinci una casa da 500.000 euro VinciCasa: 500.000 euro per comprare casa, ecco i numeriL’appuntamento con il sogno di un tetto proprio si rinnova per i giocatori di VinciCasa che, nella serata di giovedì 16 aprile 2026 alle ore 20:30,... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: VinciCasa, festa online: centrato il 5 da 500.000€ su Sisal.it; Estrazione VinciCasa: i numeri vincenti estratti oggi 8 maggio 2026 - TPI. 8 Maggio 2026 Ultime estrazioni Lotto, Superenalotto, 10eLotto, VinciCasa, MillionDAY ed EurojackpotDopo una giornata intensa, torna anche questa sera l’appuntamento con le principali estrazioni italiane. Tra numeri caldi, ritardatari storici e jackpot sempre più ricchi, la caccia alla fortuna ... datasport.it