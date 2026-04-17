VinciCasa | 500.000 euro per comprare casa ecco i numeri
Nella sera di giovedì 16 aprile 2026 alle ore 20:30 si svolgerà l’estrazione dei numeri vincenti di VinciCasa, il gioco che mette in palio fino a 500.000 euro per l’acquisto di una casa. I partecipanti sono in attesa di conoscere i numeri che potrebbero permettere di realizzare il sogno di un’abitazione propria. L’evento rappresenta un appuntamento ricorrente per chi spera di vincere una cifra significativa per comprare casa.
L’appuntamento con il sogno di un tetto proprio si rinnova per i giocatori di VinciCasa che, nella serata di giovedì 16 aprile 2026 alle ore 20:30, attendono l’estrazione dei numeri vincenti per tentare la conquista di un immobile. Il concorso, che mette in gioco una combinazione di 5 numeri su un totale di 40, rappresenta una delle sfide più peculiari del Win for Life, grazie a una struttura premiante che punta direttamente sul mercato immobiliare italiano. Il meccanismo del premio e le regole della lotteria. Partecipare a questa specifica estrazione significa sottoscrivere una giocata dal costo fisso di 2 euro, che permette di selezionare cinque cifre.🔗 Leggi su Ameve.eu
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Panoramica sull’argomento
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