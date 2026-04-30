VinciCasa | indovina i numeri e vinci una casa da 500.000 euro
Martedì 28 aprile alle 20:30 si svolgerà l’estrazione di VinciCasa, con in palio una casa dal valore di 500.000 euro. I partecipanti devono indovinare i numeri estratti per vincere. Il regolamento prevede che il 60 per cento del premio venga riservato all’acquisto di immobili in Italia. La lotteria si svolge secondo le regole stabilite dall’organizzatore.
? Cosa sapere L'estrazione VinciCasa da 500.000 euro si terrà martedì 28 aprile alle ore 20:30.. Il 60 per cento del premio deve essere destinato all'acquisto di immobili in Italia.. Martedì 28 aprile 2026, alle ore 20:30, si terrà l’estrazione del gioco VinciCasa che mette in palio la possibilità di ottenere un immobile attraverso l’indovinare cinque numeri su un totale di quaranta. Il concorso, parte integrante dell’offerta legata ai giochi Win for Life, promette un premio di prima categoria del valore di 500.000 euro. La particolarità di questa lotteria risiede nella modalità di erogazione del montepremi: solo il 40 per cento della somma viene consegnato in denaro contante, mentre la quota restante, pari al 60 per cento, deve essere obbligatoriamente destinata all’acquisto di uno o più edifici situati sul territorio italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu
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