Villa Serena, situata a San Nicola di Pesaro, sarà messa all’asta. L’immobile, che comprende una limonaia e una piscina, ha un’offerta minima di 3,3 milioni di euro. La struttura, definita un resort, è stata oggetto di un procedimento giudiziario e sarà venduta tramite una procedura pubblica prevista per i prossimi mesi. La data dell’asta e ulteriori dettagli saranno comunicati nelle prossime settimane.

Pesaro, 9 maggio 2026 – Va all’asta un hotel. Anzi un resort. Molto particolare. Villa Serena a San Nicola di Pesaro. E’ valutato e stimato come un diadema: 4 milioni e 465 mila euro. L’offerta minima è di 3 milioni e 348mila euro. Per un totale di poco più di 1000 metri quadrati riguardanti solo la villa antica la cui costruzione risale al 1870: poi ci sono due palazzine, una limonaia-ristorante con tanto di piscina. Arriva a conclusione, e cioè con un’asta, una storia che va avanti dai primi anni Duemila e cioè con la morte del gestore Renato Pinto. Valutazione tre volte superiore agli alberghi in zona mare. La valutazione di questo complesso, che è alle spalle della città, è circa tre volte superiore ad alberghi, anche grandi, che sono andati all’asta nella zona mare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Villa Serena va all’asta: limonaia, piscina e altro. Offerta minima 3,3 milioni

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