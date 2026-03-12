Villa con piscina e 1,2 milioni | la fine dell’imprenditore

La Guardia di Finanza di Modena ha sequestrato un patrimonio immobiliare e finanziario del valore di oltre 1,2 milioni di euro appartenente a un imprenditore del settore della ristorazione. Tra gli oggetti posti sotto sequestro si trovano una villa con piscina e altri beni di valore. L'operazione rientra in un'indagine in corso sulla posizione patrimoniale dell'imprenditore.

La Guardia di Finanza di Modena ha posto i sigilli su un patrimonio immobiliare e finanziario del valore di oltre 1,2 milioni di euro, appartenente a un imprenditore del settore della ristorazione. L’operazione si è conclusa con la confisca definitiva di una villa con piscina situata a Castelfranco Emilia, seguita dalla sequestrazione di quote sociali e motocicli. La Corte di Cassazione ha reso irrevocabile il decreto emesso dal Tribunale di Bologna, confermando l’esito giudiziario raggiunto lo scorso 11 febbraio. L’imprenditore, residente nel modenese ma di origini campane, era già noto alle forze dell’ordine per una serie di reati economico-finanziari commessi nell’arco di quasi dieci anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

