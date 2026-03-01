36,5 milioni confiscati | impero di società e villa con piscina sotto

Un patrimonio di 36,5 milioni di euro è stato definitivamente confiscato all’imprenditrice originaria di Sassuolo. Tra i beni sequestrati ci sono un impero di società e una villa con piscina. La vicenda riguarda l’operazione condotta dalle autorità nell’ambito di un procedimento legale in corso. La confisca si riferisce a beni che appartenevano alla donna.

Un patrimonio da 36,5 milioni di euro è stato definitivamente confiscato all’imprenditrice Patrizia Gianferrari, originaria di Sassuolo. Il tribunale di Bologna ha disposto la confisca di un sistema di società attive nel commercio di materie plastiche e ferrose e nel settore immobiliare, intestate a terzi ma ricondotte a lei e ai suoi figli per controllo effettivo e gestione operativa. I finanziamenti ottenuti sono stati utilizzati per spese personali. La donna, 60 anni, residente in provincia di Como, è stata sottoposta a sorveglianza speciale per quattro anni e si trova in affidamento ai servizi sociali. Il sequestro, eseguito nel luglio 2025 dal Gico della Finanza di Bologna, ha colpito beni tra cui una villa con piscina, denaro, preziosi e il contenuto di cassette di sicurezza a Milano, Riccione e Castellarano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

