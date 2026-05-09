Villa Minozzo piange Alba Fontana | storica gestrice del Bar Sport

Villa Minozzo piange Alba Fontana, vedova Bucchi, deceduta all’età di 92 anni. La donna era conosciuta come storica gestore del Bar Sport del paese. A comunicarne la scomparsa sono stati i figli Noris, avvocato, e Sara, insieme a Marco, Sonia, Mariachiara, Lucia, Michele e Riccardo. La famiglia si stringe attorno ai parenti in questo momento di dolore.

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È mancata all’affetto dei suoi cari Alba Fontana vedova Bucchi di 92 anni. A dare il doloroso annuncio i figli Noris (noto avvocato reggiano) e Sara, il genero Marco e la nuora Sonia, Mariachiara, Lucia, Michele, Riccardo e parenti. Ieri sera molte persone hanno partecipato alla recita del Santo Rosario presso l’abitazione della cara estinta in corso Prampa 62 di Villa Minozzo. Alba formava con il marito Dino una coppia stupenda che da Cerrè Sologno si era trasferita a Villa Minozzo dove, negli anni 60 gestiva il Bar Sport, punto di ritrovo per giovani e persone di ogni età grazie allo spirito di accoglienza dei coniugi Bucchi che in quegli anni avevano trasformato il locale in un ambiente molto familiare.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa Minozzo piange Alba Fontana: storica gestrice del Bar Sport ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Villa Minozzo, unità cinofila contro i bocconi avvelenatiVilla Minozzo (Reggio Emilia), 22 aprile 2026 – E’ stato attivato anche il cane dell’Unità cinofila antiveleno di Bosco di Corniglio, lunedì... Cade da un muretto muore a Villa Minozzo, la tragedia per un 63enneVilla Minozzo (Reggio Emilia), 16 marzo 2026 – Tragico incidente ieri sera a Villa Minozzo, sull’Appennino reggiano.