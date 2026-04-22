Villa Minozzo unità cinofila contro i bocconi avvelenati

A Villa Minozzo, in provincia di Reggio Emilia, è stata avviata un'attività di vigilanza con un cane dell’Unità cinofila locale. La squadra si occupa di prevenire e individuare bocconi avvelenati nel territorio, che rappresentano una minaccia per animali domestici e selvatici. L’intervento si inserisce in una serie di controlli mirati a contrastare il fenomeno e tutelare la sicurezza degli animali.

Villa Minozzo (Reggio Emilia), 22 aprile 2026 – E’ stato attivato anche il cane dell’Unità cinofila antiveleno di Bosco di Corniglio, lunedì pomeriggio, per un controllo svolto con i carabinieri forestali di Castelnovo Monti in località Villa Minozzo, in un parcheggio nei pressi d corso Prampa, oggetto di segnalazione di un possibile boccone avvelenato, confezionato con del patè, ora in fase di analisi a cura del Servizio veterinario dell’Ausl. I militari, con il cane antiveleno Freddy, pastore tedesco di quasi cinque anni impiegato nel controllo, hanno effettuato delle verifiche in zona per la bonifica, senza rinvenire altre tracce di bocconi sospetti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Villa Minozzo, unità cinofila contro i bocconi avvelenati Notizie correlate Bocconi avvelenati a Parma: scatta l’allertaOrdinanza nella zona di strada Cava in Vigatto: un cane intossicato, controlli e verifiche in corso da parte delle autorità Tornano i timori per la... Cesate, cani a rischio: bocconi “avvelenati” al Villaggio InaSaranno attivati il 2 marzo i nuovi servizi di cooperazione con l’Anagrafe Nazionale degli Assistiti… L’Italia è il secondo paese al mondo per... Approfondimenti e contenuti Villa Minozzo, unità cinofila contro i bocconi avvelenatiEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it A Villa Minozzo allarme per potenziali esche avvelenate: il cane Freddy all’operaVILLA MINOZZO (Reggio Emilia) – Dopo la segnalazione di un cittadino, sono scattati controlli speciali in un parcheggio di Villa Minozzo. All’opera l’Unità cinofila antiveleno di Bosco di Corniglio, a ... reggionline.com