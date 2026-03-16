cade da un muretto muore a villa minozzo la tragedia per un 63enne

Un uomo di 63 anni è morto ieri sera a Villa Minozzo, sull’Appennino reggiano, dopo essere caduto da un muretto. La tragedia si è verificata nel tardo pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La vicenda ha attirato l’attenzione nella zona, dove si sta cercando di ricostruire quanto accaduto.

Villa Minozzo (Reggio Emilia), 16 marzo 2026 – Tragico incidente ieri sera a Villa Minozzo, sull’Appennino reggiano. Per causa ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute, un uomo di 63 anni sarebbe caduto da un muretto, in vicolo del Forno, perdendo la vita. Ancora però scarsissime informazioni sulla dinamica, dai primi riscontri potrebbe essersi trattato di un malore improvviso, un tragico avvenimento. Poi la tremenda caduta, intorno alle 20.30 della domenica sera. I sanitari del 118, subito allertati, sono arrivati velocemente, ma secondo quanto filtra dopo aver verificato l’accaduto hanno dovuto constatare il decesso dell’uomo, rimandando anche indietro l’elisoccorso fatto partire intanto da Parma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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