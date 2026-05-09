Vigonza | ripristino di 28 strade dopo gli scavi della rete elettrica

A Vigonza, sono stati avviati i lavori per il ripristino di 28 strade dopo gli scavi per la posa della rete elettrica. Le vie di Codiverno, Pionca e Perarolo saranno interessate dagli interventi di riqualificazione. I lavori sono finanziati senza ricorso a fondi comunali, garantendo che le spese non ricadano sul bilancio del Comune. L’intervento riguarda principalmente il ripristino del manto stradale e il ripristino della segnaletica.

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? Punti chiave Quali vie di Codiverno, Pionca e Perarolo saranno interessate dai cantieri?. Perché i lavori di ripristino non peseranno sulle casse del Comune?. Come cambierà la sicurezza stradale per automobilisti e ciclisti nelle frazioni?. Quando inizieranno i due nuovi stralci di lavori finanziati dall'amministrazione?.? In Breve Interventi su 28 strade tra Codiverno, Pionca, Peraga, Perarolo e Vigonza centro.. L'assessore Massimiliano Cacco conferma l'accordo con E-Distribuzione per il decoro urbano.. Costi interamente a carico di E-Distribuzione per il primo stralcio di lavori.. Due nuovi cantieri comunali previsti entro l'estate e in autunno supereranno un milione di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vigonza: ripristino di 28 strade dopo gli scavi della rete elettrica ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Roma. Segnalini: dopo anni di attesa verso ripristino rete fognaria Municipio XIVDopo circa dieci anni di attesa, finalmente si procede con la sanatura e l’ampliamento della rete fognaria in via di Selva Nera, nel tratto che va da... A Vigonza la mostra “La Resistenza tra Ponte di Brenta e Vigonza 1943-1945”E' stata inaugurata ieri 21 febbraio nel foyer del teatro comunale “Quirino De Giorgio” in piazza Zanella a Vigonza, la mostra dal titolo “La...