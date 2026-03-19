A Roma, nel Municipio XIV, si avvia il restauro della rete fognaria dopo circa dieci anni di attesa. I lavori riguardano il tratto di via di Selva Nera tra via Argentera e via di Boccea, con l’obiettivo di migliorare le condizioni degli insediamenti nelle vicinanze. La riparazione e l’ampliamento sono in corso per risolvere i problemi di gestione delle acque reflue nella zona.

Dopo circa dieci anni di attesa, finalmente si procede con la sanatura e l’ampliamento della rete fognaria in via di Selva Nera, nel tratto che va da via Argentera a via di Boccea, a beneficio degli insediamenti presenti nell’area. La Giunta Capitolina ha recentemente approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera, che è stata inserita nel Piano degli investimenti del Servizio Idrico Integrato. L’intervento sarà realizzato da Acea Ato2 e prevede un importo superiore a 5,1 milioni di euro. Dettagli dell’intervento e benefici attesi. Questo intervento consentirà di realizzare una nuova infrastruttura fognaria, ripristinando gli allacci esistenti e superando le criticità attuali. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma. Segnalini: dopo anni di attesa verso ripristino rete fognaria Municipio XIV

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