A Vigonza la mostra La Resistenza tra Ponte di Brenta e Vigonza 1943-1945

A Vigonza, la mostra “La Resistenza tra Ponte di Brenta e Vigonza 1943-1945” si apre per raccontare le azioni di partigiani e civili. L’esposizione si svolge nel foyer del teatro comunale “Quirino De Giorgio” e presenta fotografie, documenti e testimonianze rare. La causa dell’allestimento risiede nell’intenzione di preservare i ricordi di quegli anni difficili. L’evento coinvolge studenti e storici locali, che approfondiscono i momenti chiave della resistenza nel territorio.

E' stata inaugurata ieri 21 febbraio nel foyer del teatro comunale “Quirino De Giorgio” in piazza Zanella a Vigonza, la mostra dal titolo “La Resistenza tra Ponte di Brenta e Vigonza 1943-1945”, un percorso espositivo che ricostruisce gli avvenimenti che hanno segnato il territorio tra Ponte di Brenta, Cadoneghe e Vigonza negli anni cruciali della lotta di Liberazione. L’iniziativa, promossa dall’associazione “Prospettive Vigontine APS” con il comune di Vigonza e il contributo del liceo scientifico “Bruni” di Ponte di Brenta, prende origine dal progetto svolto dagli studenti della 5T del Liceo guidati dai loro insegnanti, un impegno significativo che ha permesso ai ragazzi di confrontarsi direttamente con le fonti e con la memoria del territorio, restituendo alla comunità un progetto di alto valore culturale e civile. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: A Vigonza c'è un'extra Imu per i titolari di sale slot SuperEnalotto, a Vigonza vinti più di ventimila euroA Vigonza, nel Veneto, un fortunato giocatore ha vinto più di ventimila euro al SuperEnalotto. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: All’Ospedale di San Bonifacio la mostra ‘I Lazzaretti Veneziani’. Sabato 21 febbraio Ore 16.30 Sala al Piano Primo – Teatro Quirino De Giorgio La resistenza tra Ponte di Brenta e Vigonza - 1943-1945 L’esposizione, aperta al pubblico dal 21 febbraio all’8 marzo, ripercorre gli avvenimenti del biennio 1943–1945, con - facebook.com facebook