Nella zona di Mezzolombardo, i carabinieri hanno rinvenuto 600 grammi di cocaina nascosti tra i rifiuti in un vigneto. I tre pacchetti sono stati trovati occultati all’interno di un contenitore di vetro. La segnalazione dell’abbandono dei rifiuti è arrivata da un cittadino che ha notato la presenza sospetta nell’area agricola. Le autorità stanno indagando per identificare chi abbia lasciato la droga e come siano stati occultati i pacchetti.

? Punti chiave Come sono stati occultati i tre pacchetti all'interno del vetro?. Chi ha segnalato l'abbandono dei rifiuti nel vigneto di Mezzolombardo?. Perché i criminali hanno scelto proprio quel confine stradale per lo scarico?. Come intende la polizia ricostruire l'identità di chi ha abbandonato la droga?.? In Breve Tre pacchetti sigillati rinvenuti in un contenitore di vetro nel vigneto.. Polizia locale della Rotaliana indaga sull'identità degli ignoti che hanno abbandonato i rifiuti.. Il ritrovamento avviene lungo il confine tra il campo e la strada statale.. Le indagini verificano se il proprietario del fondo fosse complice del deposito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vigneto a Mezzolombardo: scoperti 6 etti di cocaina tra i rifiuti

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