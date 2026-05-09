Vigilia del derby | i convocati della Salernitana per la trasferta di Caserta
La vigilia del derby tra Casertana e Salernitana si arricchisce dei dettagli sulla partita di domani sera, valida per il primo turno nazionale dei playoff. Dopo l'ultima sessione di allenamento, l’allenatore dei granata ha ufficializzato la lista dei 26 calciatori convocati, pronti a scendere in campo alle ore 21 allo stadio Alberto Pinto. La sfida rappresenta una tappa importante per le due squadre in questa fase della competizione.
E' tutto pronto per il derby Casertana-Salernitana, primo turno nazionale dei playoff. Al termine della rifinitura di questo pomeriggio, l'allenatore dei granata, Serse Cosmi, ha convocato 26 calciatori per la sfida in programma domani,l 10 maggio, alle ore 21 allo stadio Alberto Pinto. La lista.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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