Casertana tra Siracusa e derby | rientri in difesa e banco di prova in Sicilia prima della Salernitana

La Casertana si prepara a due impegni importanti: una trasferta in Sicilia contro il Siracusa e un test in vista del derby con la Salernitana, che si giocherà al “Pinto” dopo più di dieci anni. La squadra torna a lavorare con rientri in difesa e cerca di trovare la giusta condizione prima di affrontare la partita più attesa della stagione.

I falchetti preparano tre gare in otto giorni. Penalizzato il Siracusa, ma Cervera avverte: “Partita ancora più insidiosa”. Out ancora Heinz, Rocchi, Liotti e Vano Il pensiero corre inevitabilmente al derby con la Salernitana, un appuntamento che al “Pinto” manca da oltre un decennio. Ma prima c’è una tappa tutt’altro che interlocutoria: la trasferta di Siracusa. La Casertana è chiamata a dare seguito al successo convincente ottenuto sette giorni fa contro il Picerno, risultato che ha restituito fiducia e compattezza al gruppo. Il clima nello spogliatoio è mutato, anche per una situazione sanitaria finalmente meno emergenziale. In retroguardia tornano disponibili Viscardi e Bacchetti, si aggiungono a Kontek e a Martino che ha esaurito la lunga squalifica. 🔗 Leggi su Casertanews.it

