VIDEO | OroArezzo al via Presente il senatore Gasparri | Difendiamo la manifattura aretina

È iniziata oggi la 45ª edizione di Oroarezzo, la manifestazione internazionale organizzata da Ieg – Italian Exhibition Group, dedicata alla produzione orafa, argentiera e gioielliera Made in Italy. La fiera si svolge ad Arezzo Fiere e Congressi e si concluderà il 12 maggio. Alla cerimonia di apertura era presente il senatore Gasparri, che ha dichiarato l’intenzione di difendere la manifattura locale.

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