VIDEO | OroArezzo al via Presente il senatore Gasparri | Difendiamo la manifattura aretina
È iniziata oggi la 45ª edizione di Oroarezzo, la manifestazione internazionale organizzata da Ieg – Italian Exhibition Group, dedicata alla produzione orafa, argentiera e gioielliera Made in Italy. La fiera si svolge ad Arezzo Fiere e Congressi e si concluderà il 12 maggio. Alla cerimonia di apertura era presente il senatore Gasparri, che ha dichiarato l’intenzione di difendere la manifattura locale.
Si è aperta oggi la 45ª edizione di Oroarezzo, manifestazione B2B internazionale di Ieg – Italian Exhibition Group, punto di riferimento per l’eccellenza della manifattura orafa, argentiera e gioielliera Made in Italy, fino al 12 maggio ad Arezzo Fiere e Congressi. Tema centrale della cerimonia.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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