OroArezzo apre le porte | al via la 45esima edizione taglio del nastro con Gasparri

OroArezzo ha inaugurato la 45esima edizione con un taglio del nastro alla presenza di Gasparri. La manifestazione presenta un’ampia partecipazione di aziende italiane e internazionali del settore dell’oreficeria, dell’argenteria e della gioielleria. All’interno della fiera sono stati organizzati eventi, convegni e il primo congresso internazionale dedicato alla comunità degli operatori del settore. La mostra si svolge nella città toscana, attirando operatori e visitatori da diversi Paesi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

L’eccellenza manifatturiera italiana, i protagonisti del mondo dell’oreficeria, dell’argenteria e della gioielleria nazionale e internazionale, le tecnologie più innovativie eventi, convegni e il primo congresso internazionale per la business community. È tutto pronto per l’apertura della 45ª.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: In viale Alberti taglio del nastro alla nuova attività: apre le porte la pasticceria siciliana Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Oro, fiera sulla trincea della crisi. Calano gli affari, sale il prezzo: il caso approda alla Camera; Le nuove strade dell’oro. Dalla mostra una spinta a puntare altri mercati; Oro, i giorni dell’angoscia. Sulla cassa integrazione da Roma nessuna risposta: L’expo test sul distretto; Oro fiera sulla trincea della crisi Calano gli affari sale il prezzo | il caso approda alla Camera. Oro, fiera sulla trincea della crisi. Calano gli affari, sale il prezzo: il caso approda alla CameraGrandi speranze sulla reazione dei buyers tra i padiglioni dell’evento al Palaffari. Crescono le aziende in cassa integrazione, si aprono i mesi decivisi per il comparto ... lanazione.it Sul Corriere di Arezzo focus sulla partecipazione di Confartigianato ad OROAREZZO 2026 #NoiConfartigianato - facebook.com facebook