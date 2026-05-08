OroArezzo apre le porte | al via la 45esima edizione taglio del nastro con Gasparri

Da arezzonotizie.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

OroArezzo ha inaugurato la 45esima edizione con un taglio del nastro alla presenza di Gasparri. La manifestazione presenta un’ampia partecipazione di aziende italiane e internazionali del settore dell’oreficeria, dell’argenteria e della gioielleria. All’interno della fiera sono stati organizzati eventi, convegni e il primo congresso internazionale dedicato alla comunità degli operatori del settore. La mostra si svolge nella città toscana, attirando operatori e visitatori da diversi Paesi.

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L’eccellenza manifatturiera italiana, i protagonisti del mondo dell’oreficeria, dell’argenteria e della gioielleria nazionale e internazionale, le tecnologie più innovativie eventi, convegni e il primo congresso internazionale per la business community. È tutto pronto per l’apertura della 45ª.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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