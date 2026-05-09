VIDEO | OroArezzo al via Ermeti | Strumenti e competenze per superare il periodo difficile
È iniziata la 45a edizione di OroArezzo, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group che si tiene presso Arezzo Fiere e Congressi dal 9 al 12 maggio. La cerimonia di apertura ha visto il taglio del nastro e le parole di un rappresentante che ha parlato di strumenti e competenze necessari per affrontare il periodo attuale. La fiera si conclude martedì 12 maggio.
Taglio del nastro per la 45a edizione di OroArezzo, la manifestazione di Italian Exhibition Group che si svolge ad Arezzo Fiere e Congressi da oggi, sabato 9, fino a martedì 12 maggio. In mostra l’eccellenza manifatturiera italiana, i protagonisti del mondo dell’oreficeria, dell’argenteria e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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