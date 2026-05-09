VIDEO | OroArezzo al via Ermeti | Strumenti e competenze per superare il periodo difficile

Da arezzonotizie.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la 45a edizione di OroArezzo, la manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group che si tiene presso Arezzo Fiere e Congressi dal 9 al 12 maggio. La cerimonia di apertura ha visto il taglio del nastro e le parole di un rappresentante che ha parlato di strumenti e competenze necessari per affrontare il periodo attuale. La fiera si conclude martedì 12 maggio.

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Taglio del nastro per la 45a edizione di OroArezzo, la manifestazione di Italian Exhibition Group che si svolge ad Arezzo Fiere e Congressi da oggi, sabato 9, fino a martedì 12 maggio. In mostra l’eccellenza manifatturiera italiana, i protagonisti del mondo dell’oreficeria, dell’argenteria e.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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