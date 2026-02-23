Federterziario Patrizi al Forum in Masseria | Superare la mansione puntare sulle competenze

Patrizi ha partecipato al Forum in Masseria per affrontare il tema della formazione continua nelle microimprese. La causa principale riguarda la scarsa diffusione di programmi formativi che potrebbero migliorare le competenze dei lavoratori. Durante l’incontro, si è discusso di superare il concetto di “mansione” a favore di quello di “competenza” e di riformare la contrattazione collettiva per adattarsi all’impatto dell’intelligenza artificiale. Un intervento strutturale sull’intera filiera dell’istruzione potrebbe ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

Formazione continua ancora poco utilizzata nelle microimprese, superamento del concetto di "mansione" a favore di quello di "competenza", riforma della contrattazione collettiva alla luce dell'impatto dell'intelligenza artificiale e intervento strutturale sull'intera filiera dell'istruzione per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. Sono i temi messi sul tavolo dal presidente di Federterziario, Nicola Patrizi, durante la tavola rotonda "Costruire occupazione: politiche del lavoro e competitività per la crescita del Paese", nell'ambito della sesta edizione del Forum in Masseria, svoltasi alle Terme di Saturnia.