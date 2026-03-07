Sant’Elmas, dopo aver segnato nella vittoria contro il Torino, ha parlato a Dazn, sottolineando che il periodo senza reti è stato complicato e che segnare è sempre importante per lui. L’attaccante ha ricordato che il ritorno al gol era previsto e ha commentato il momento difficile che ha attraversato, evidenziando il valore di questa rete per il suo percorso.

Sant’Elmas, come lo ha soprannominato Antonio Conte, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Dazn dopo la vittoria contro il Torino Avevamo previsto il tuo ritorno al gol “Era importante per me. È stato un periodo difficile perché quando non segni è difficile. Però sono sempre pronto e do tutto il mio massimo”. Una stagione soddisfacente? “Certo, abbiamo vinto Supercoppa, ma è già passato e stiamo lavorando per il futuro. Oggi è stato importante per fare un percorso per le partite che mancano. Dobbiamo raggiungere la Champions e speriamo di mantenere il gruppo compatto” Conte ha detto che tu capisci il calcio, ti senti più centrocampista o uomo d’attacco? “In verità mi sento come centrocampista perché sto giocando così, però tutti sanno che sono trequartista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Elmas: "È stato un periodo difficile perché quando non segni è difficile"

