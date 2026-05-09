VIDEO | La partenza dell' Amerigo Vespucci | le immagini dal drone

Da genovatoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Amerigo Vespucci ha lasciato il porto di Genova per una nuova missione internazionale. La nave partirà verso gli Stati Uniti e intraprenderà un viaggio di 156 giorni, percorrendo oltre 12.000 miglia nautiche. Durante il percorso, effettuerà 13 soste, di cui otto in porti stranieri, tra cui Baltimora dal 24 al 29 giugno. Le immagini riprese dal drone mostrano l'imbarcazione in partenza.

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L'Amerigo Vespucci è ufficialmente salpata da Genova in direzione Stati Uniti per un nuovo tour mondiale che durerà 156 giorni, durante i quali verranno percorse più di 12mila miglia nautiche in 107 giorni in mare ed effettuate 13 soste, di cui 8 in porti esteri tra cui Baltimora (24-29 giugno).🔗 Leggi su Genovatoday.it

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