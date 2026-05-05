L' Amerigo Vespucci verso gli Usa per i 250 anni dell' Indipendenza

Il veliero della Marina Militare, l’«Amerigo Vespucci», ha iniziato il viaggio negli Stati Uniti in occasione del 250° anniversario dell’indipendenza. Il comandante, il Capitano di Vascello Nicasio Falica, ha descritto le tappe del tour nel Nord America. La nave, simbolo della tradizione marittima italiana, si trova ora in una delle prime città previste dal programma. Le visite e gli eventi sono stati programmati fino alla fine del tour.

Il comandante dello storico veliero della Marina Militare, il Capitano di Vascello Nicasio Falica, elenca le tappe del tour in Nord America appena cominciato. La minaccia di Donald Trump di alzare i dazi sulle auto europee al 25% mette in evidenza ancora una volta le divisioni e la debolezza dell’Unione europea. La reazione a Bruxelles è fatta da una parte di richieste rodomontesche di contro-dazi immediati, dall’altra di incongrui richiami alla calma e al dialogo. Il nodo vero, cioè il fatto che l’Unione europea non ha ancora ratificato un accordo commerciale raggiunto mesi fa e considerato chiuso dalla controparte americana, resta aperto....🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L'«Amerigo Vespucci» verso gli Usa per i 250 anni dell'Indipendenza Notizie correlate Claudia Conte su Rai 3 per gli episodi della Amerigo Vespucci? Gli spifferiGrande attesa tra i telespettatori italiani: tutti si chiedono, col fiato sospeso, se nelle serate del 17 e del 24 aprile, su Rai 3, durante le... Il timone dell’Amerigo Vespucci donato al Museo del LegnoHa trovato casa a Cesano Maderno il timone dell’Amerigo Vespucci, la nave "più bella mondo". Panoramica sull’argomento Temi più discussi: L'Amerigo Vespucci torna a Genova: come prenotare la visita; L’Amerigo Vespucci alla volta degli Usa. La regina dei mari pronta all’imbarco per la nuova missione; Amerigo Vespucci a Genova: come visitarla, quando arriva e cosa sapere; La nave Amerigo Vespucci torna in Sardegna – ecco quando e dove. L'Amerigo Vespucci è tornata a Genova, da oggi è visitabile. Sabato ripartirà verso il Nord AmericaIl veliero della Marina riparte da Genova il 9 maggio. Toccherà Usa e Canada per i 250 anni dell’Indipendenza americana ... telenord.it A vele spiegate, l'Amerigo Vespucci in viaggio dalla Spezia a GenovaDopo le manutenzioni, il veliero arriva al Porto Antico in concomitanza con l'Adunata degli Alpini. Poi la partenza per l'America ... rainews.it Telenord. . L'Amerigo Vespucci torna nel porto di Genova La nave scuola più bella del mondo è di nuovo a casa, pronta ad accogliere i visitatori. Da oggi è possibile salire a bordo e scoprire i segreti di questa imbarcazione storica che rappresenta l'eccellen - facebook.com facebook L’Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo, entra nel porto di Genova In occasione del “Tour Mondiale Amerigo Vespucci 2026” il veliero sosterà al Porto Antico di Genova dal 9 al 5 maggio Sarà possibile visitarla dal 5 al 7 maggio, prenotazioni x.com