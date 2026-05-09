VIDEO King Cup firma d’autore | così Theo regala il primo trionfo saudita a Inzaghi
Nella finale della King Cup, l’Al Hilal ha battuto 2-1 l’Al Kholood, conquistando il trofeo. La partita si è decisa grazie a un gol di Theo Hernandez, che ha regalato all’Al Hilal la vittoria e il primo titolo saudita per il tecnico italiano. La sfida si è conclusa con il gol decisivo di Hernandez, portando a casa il trofeo per la squadra e il primo successo del nuovo allenatore nel campionato locale.
La finale contro l’Al Kholood, vinta 2–1 dall’Al Hilal, si decide con una prodezza di Theo Hernandez, che firma il gol che consegna a Simone Inzaghi la sua prima coppa saudita. Si tratta del decimo della sua carriera da allenatore dopo i nove conquistati in Italia tra Lazio e Inter. (X@thmanyahsports).🔗 Leggi su Gazzetta.it
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