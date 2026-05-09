VIDEO King Cup firma d’autore | così Theo regala il primo trionfo saudita a Inzaghi

Nella finale della King Cup, l’Al Hilal ha battuto 2-1 l’Al Kholood, conquistando il trofeo. La partita si è decisa grazie a un gol di Theo Hernandez, che ha regalato all’Al Hilal la vittoria e il primo titolo saudita per il tecnico italiano. La sfida si è conclusa con il gol decisivo di Hernandez, portando a casa il trofeo per la squadra e il primo successo del nuovo allenatore nel campionato locale.

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