L’Al Hilal si è aggiudicata la King’s Cup grazie a una vittoria in finale in cui Theo Hernandez ha segnato il gol decisivo. L’allenatore italiano, presente sulla panchina della squadra vincente, ha visto così il suo percorso arricchirsi con un trofeo internazionale. La vittoria rappresenta un risultato importante per il club e per il tecnico, che ha guidato la squadra alla conquista del titolo.

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© Calcionews24.com - L’Al Hilal vince la King’s Cup: trionfo per Simone Inzaghi, decisivo Theo Hernandez per la conquista del titolo

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