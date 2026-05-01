L' Amerigo Vespucci torna a Genova | come prenotare la visita

L'Amerigo Vespucci, una delle navi più note, torna a essere visitabile a Genova. Le date di visita sono state pubblicate sul sito ufficiale del Porto Antico e coincidono con l’Adunata degli Alpini, che attirerà circa 400mila persone in città. Per prenotare la visita, è possibile consultare le indicazioni ufficiali fornite dall’autorità portuale. La nave sarà aperta al pubblico in un periodo coincidente con eventi di grande affluenza.

Come anticipato, torna a Genova l'Amerigo Vespucci, la ‘nave più bella del mondo. Le date sono comparse sul sito ufficiale del Porto Antico di Genova e si incastrano anche con l’Adunata degli Alpini che richiamerà in città circa 400mila persone (qui tutti i dettagli e la guida con le info utili).🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Arriva la serie tv sull'Amerigo Vespucci (che torna a Genova): dove e quandoUna docuserie dedicata a quella che viene definita ‘la nave più bella del mondo’. L'Amerigo Vespucci torna a Genova: quando vedere 'la nave più bella del mondo'Come anticipato, torna a Genova l'Amerigo Vespucci, la ‘nave più bella del mondo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L'Amerigo Vespucci torna a Genova: quando vedere 'la nave più bella del mondo'; L’Amerigo Vespucci alla volta degli Usa. La regina dei mari pronta all’imbarco per la nuova missione; Amerigo Vespucci a Genova: come visitarla, quando arriva e cosa sapere; Settimana prossima la Nave Amerigo Vespucci torna a Genova: tutti i dettagli. Settimana prossima la Nave Amerigo Vespucci torna a Genova: tutti i dettagliDal 5 al 9 di maggio 2026, la Nave Amerigo Vespucci torna ad attraccare a Genova. Anche in questa occasione, Genova si prepara ad accogliere il veliero con grande entusiasmo e uno straordinario succes ... primocanale.it Amerigo Vespucci a Genova: come visitarla, quando arriva e cosa sapereL’Amerigo Vespucci arriva a Genova tra aprile e maggio 2026. Ecco quando visitarla, come prenotare e cosa aspettarsi a bordo. solovela.net Allievi Ufficiali Accademia Navale, in secondo piano Nave Amerigo Vespucci #NoiSiamolaMarina #marinamilitare - facebook.com facebook “Vespucci - Il viaggio più lungo” L’impresa di Nave Amerigo Vespucci, il racconto di un’Italia che attraversa il mondo. In prima serata su #Rai3, venerdì 17 e venerdì 24 aprile. In boxset dal 17 aprile su #RaiPlay. Regia di Flavio Maspes, voce narrante di Luca x.com