VIDEO | Guccione più di cento partite in amaranto e un sogno | Giocare in serie B
Un giocatore di calcio è stato premiato dal museo per aver superato le cento presenze con la maglia di una squadra. Durante l'evento ha fatto un bilancio del suo ultimo triennio in città, ricordando i risultati ottenuti: un ottavo, un quinto, un primo posto e la promozione in serie B. Ha anche parlato della sua evoluzione in campo, passando da ruolo di trequartista a quello di play davanti alla difesa.
Il Museo lo ha premiato per le oltre cento presenze con la maglia amaranto. Ed è stata l'occasione buona per tirare un consuntivo del triennio trascorso ad Arezzo: un ottavo, un quinto, un primo posto, la promozione in serie B, la trasformazione da trequartista a play basso davanti alla difesa.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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