VIDEO | Guccione più di cento partite in amaranto e un sogno | Giocare in serie B

Un giocatore di calcio è stato premiato dal museo per aver superato le cento presenze con la maglia di una squadra. Durante l'evento ha fatto un bilancio del suo ultimo triennio in città, ricordando i risultati ottenuti: un ottavo, un quinto, un primo posto e la promozione in serie B. Ha anche parlato della sua evoluzione in campo, passando da ruolo di trequartista a quello di play davanti alla difesa.

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