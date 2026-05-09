VIDEO | Guccione più di cento partite in amaranto e un sogno | Giocare in serie B

Da arezzonotizie.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giocatore di calcio è stato premiato dal museo per aver superato le cento presenze con la maglia di una squadra. Durante l'evento ha fatto un bilancio del suo ultimo triennio in città, ricordando i risultati ottenuti: un ottavo, un quinto, un primo posto e la promozione in serie B. Ha anche parlato della sua evoluzione in campo, passando da ruolo di trequartista a quello di play davanti alla difesa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Museo lo ha premiato per le oltre cento presenze con la maglia amaranto. Ed è stata l'occasione buona per tirare un consuntivo del triennio trascorso ad Arezzo: un ottavo, un quinto, un primo posto, la promozione in serie B, la trasformazione da trequartista a play basso davanti alla difesa.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Leggi anche: Cuore amaranto e sogno serie B. Partita della vita con la Torres tra entusiasmo e caos biglietti

Alisson Santos: “Giocare in Serie A è un sogno, in allenamento lavoriamo molto sull’intesa”Dopo la vittoria 2-1 del Napoli contro il Lecce, Alisson Santos ha parlato ai microfoni di Radio Crc.

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.