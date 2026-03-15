Alisson Santos | Giocare in Serie A è un sogno in allenamento lavoriamo molto sull’intesa

Da ilnapolista.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la vittoria del Napoli contro il Lecce, Alisson Santos ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Crc. Il calciatore brasiliano ha affermato che giocare in Serie A rappresenta un sogno e ha spiegato che durante gli allenamenti si concentra molto sull’intesa con la squadra. Le sue parole sono state trasmesse subito dopo il match.

Dopo la vittoria 2-1 del Napoli contro il Lecce, Alisson Santos ha parlato ai microfoni di Radio Crc. Le parole di Alisson Santos. “ Volevamo la vittoria, era molto importante vincerla. Siamo partiti in svantaggio, ma nonostante questo abbiamo lavorato duro per portare a casa una vittoria che significa tanto. Nel primo tempo il Lecce ha avuto un ottimo approccio, però abbiamo provato dall’inizio a fare bene. Hanno gestito bene le marcature, poi dopo il vantaggio hanno giocato molto bene nella prima metà della gara. Mi sto trovando molto bene qui, sono stato accolto benissimo e questo mi fa stare tranquillo per esprimermi al meglio anche in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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