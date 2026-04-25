cuore amaranto e sogno serie b partita della vita con la torres tra entusiasmo e caos biglietti

Una partita decisiva tra l'undici di casa e la Torres ha attirato l'attenzione di molti tifosi, che avrebbero preferito assistere dal vivo invece di seguirla da remoto. La gara si è svolta nello stadio locale, con il pubblico che ha manifestato entusiasmo ma anche confusione legata alla vendita e distribuzione dei biglietti. La sfida rappresenta un momento importante per la squadra, chiamata a dimostrare il proprio valore in una partita chiave per la corsa alla serie B.

di Luca Amorosi Tutti avrebbero voluto esserci. DentrTutti avrebbero voluto esserci. Dentro il Comunale, non davanti a uno schermo. E invece, alla vigilia della sfida più importante della stagione, Arezzo si ritrova a fare i conti con un entusiasmo che ha superato i limiti. La caccia al biglietto è stata feroce, quasi inevitabile. Prima l’assalto in vista della trasferta di Pineto, poi quello ancora più acceso per gli ultimi 550 tagliandi rimessi in vendita dopo l’aumento di capienza. La curva sud ampliata, portata a 4000 posti, è stata polverizzata in pochi minuti, con i server presi d’assalto e le pagine di acquisto rallentate da migliaia di accessi contemporanei.🔗 Leggi su Lanazione.it

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