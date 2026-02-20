Focus sulle professioni sanitarie Grechi | Essenziali i fondi Pnrr Pasqualini | Servono risorse

Oggi si celebra a Grosseto la Giornata nazionale dedicata al personale sanitario e sociale, un'occasione per ricordare il ruolo fondamentale di medici, infermieri e volontari. Grechi sottolinea l'importanza dei fondi PNRR per rafforzare le strutture e migliorare i servizi. Pasqualini richiama la necessità di aumentare le risorse per garantire assistenza di qualità. Durante l’evento, si sono svolte testimonianze dirette di operatori che raccontano le sfide quotidiane sul campo. La giornata si conclude con una cerimonia pubblica presso il centro sanitario della città.

GROSSETO Si celebra oggi la Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato, ricorrenza istituita per onorare il lavoro svolto nel settore, con un particolare ricordo del sacrificio durante la pandemia. Un'occasione che a Grosseto vede i due principali ordini professionali unire le voci per celebrare l'impegno dei propri iscritti e rilanciare l'attenzione sulle sfide aperte. Il presidente dell' Ordine delle Professioni Infermieristiche (Opi) di Grosseto, Luca Grechi, ha sottolineato l'importanza del momento: "Questa giornata delle professioni sanitarie ricorre in un momento molto importante per il nostro territorio – dichiara – perché stiamo assistendo alla nascita di strutture fondamentali per la salute dei cittadini, come le case di comunità.