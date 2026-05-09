A Firenze, nel quartiere di Viale Righi, sono stati rimossi circa 350 sacchi di rifiuti in pochi giorni. Nonostante lo sgombero disposto dal tribunale, sono stati segnalati nuovi accessi non autorizzati nell’immobile, che era stato sgomberato, e l’appartamento è stato trasformato in una discarica. I residenti hanno inviato una diffida all’Asl per segnalare la situazione e chiedere interventi.

Firenze, 8 maggio 2026 - Trecentocinquanta sacchi di rifiuti rimossi in pochi giorni, un appartamento trasformato in una discarica e nuovi ingressi abusivi nonostante lo sgombero disposto dal tribunale. Riesplode il caso del condominio di viale Righi 21-23, nel quartiere di Campo di Marte, dove nella notte tra lunedì e martedì alcuni uomini hanno preso a calci e pugni il portone dello stabile tentando di entrare dopo la sostituzione della serratura avvenuta nelle scorse settimane. Un episodio che ha riacceso la paura tra i residenti, ormai esasperati da una situazione che si trascina da anni. Al centro della vicenda c’è un appartamento all’ultimo piano del palazzo, da tempo indicato dai condomini come luogo di degrado e frequentazioni sospette.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viale Righi, nuovi accessi nell'immobile sgomberato: diffida dei residenti all'Asl

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