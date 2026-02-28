Affitti fasulli pagati nell' immobile sgomberato | stava diventando un' altro ex hotel Astor? FOTO

Cinque persone sono state indagate per l'occupazione dell’immobile all’incrocio tra via Masaccio e viale don Minzoni, che è stato sgomberato dalla polizia martedì scorso, 24 febbraio. L’edificio, precedentemente un hotel, era coinvolto in un procedimento legale e si sospetta che siano stati pagati affitti “fasulli” per mantenere l’occupazione. La polizia ha effettuato il sequestro dell’immobile su ordine della procura di Firenze.