Affitti fasulli pagati nell' immobile sgomberato | stava diventando un' altro ex hotel Astor? FOTO
Cinque persone sono state indagate per l'occupazione dell’immobile all’incrocio tra via Masaccio e viale don Minzoni, che è stato sgomberato dalla polizia martedì scorso, 24 febbraio. L’edificio, precedentemente un hotel, era coinvolto in un procedimento legale e si sospetta che siano stati pagati affitti “fasulli” per mantenere l’occupazione. La polizia ha effettuato il sequestro dell’immobile su ordine della procura di Firenze.
Sono cinque le persone indagate per l'immobile occupato all'incrocio tra via Masaccio e viale don Minzoni, sgomberato dalla polizia martedì scorso, 24 febbraio, a seguito di un decreto di sequestro emesso dalla procura di Firenze. Lo stabile privato, da molto tempo non utilizzato, era occupato da. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Le violenze nell’ex hotel Astor: "Ecco come volevano ammazzarmi". E la mamma di Kata torna in procura
Sgomberato immobile occupato: dentro una ventina di persone / FOTOSono in corso da questa mattina da parte della polizia le operazioni per sgomberare un immobile di tre piani all'incrocio tra via Masaccio e viale...