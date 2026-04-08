Un immobile all’interno dell’ex complesso Ilva, situato a Follonica, è stato sgomberato con la forza dopo essere stato occupato senza autorizzazione. La struttura, considerata pericolante, è stata liberata dalle forze dell’ordine. L’intervento è avvenuto nella mattinata del 8 aprile 2026 e ha portato alla rimozione dell’occupazione abusiva di un’area che fa parte di un complesso industriale importante.

Follonica (Grosseto), 8 aprile 2026 – Liberato un immobile che fa parte dell’imponente complesso ex Ilva, che era stato occupato abusivamente. Ieri mattina, infatti, si è svolta a Follonica un’operazione interforze che ha portato allo sgombero di una porzione che era stata occupata illegittimamente all’interno dell’area dell’ex Ilva. L’intervento è stato disposto dal sindaco Matteo Buoncristiani con un’ordinanza specifica, che è stata firmata dal primo cittadino di Follonica, a seguito della segnalazione fatta dai vigili del fuoco. Una segnalazione che era nata da un accertamento, compiuto appunto dai vigili del fuoco sulla condizione d’inagibilità in cui si trova l’edificio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ex Ilva, l’intervento: immobile pericolante sgomberato di forza

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