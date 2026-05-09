Viaggio nella testa di Sempio

L’indagine si concentra su un uomo coinvolto in un episodio giudiziario, con elementi raccolti dall’accusa che includono video, appunti e intercettazioni. Tra le carte emerse si trovano dettagli su ossessioni e comportamenti legati al suo patrimonio di informazioni. Tuttavia, finora non sono stati trovati elementi che collegano direttamente il soggetto a un’azione criminale concreta. La posizione dell’indagato viene descritta attraverso un profilo psicologico complesso.

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È notte piena il 4 gennaio 2011 quando Andrea Sempio, unico indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, sembra fare i conti con sé stesso. È uno dei tanti racconti che compongono la sua autobiografia diventata un pezzo importante dell’indagine dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. L’informativa da 300 pagine che riassume i punti salienti dell’inchiesta è una radiografia della sua intimità tratta da un’enorme massa di appunti, riflessioni, fantasie, ricerche sul Web, sfoghi, sogni violenti, ossessioni sessuali, vuoti temporali e frasi lasciate lì, come se qualcuno, prima o poi, dovesse leggerle. È un viaggio nella mente di Andrea. Che parte dai manoscritti sequestrati durante la perquisizione del 14 maggio 2025 e, come in un film, riavvolge indietro nel tempo il nastro fino al 2018.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Viaggio nella testa di Sempio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Garlasco, il messaggio choc di Sempio: "Calcio in testa e l'arma per difendersi"Spunta un nuovo messaggio pubblicato da Andrea Sempio sul forum "Club di seduzione italiana". “Un calcio in testa”. Garlasco, la frase choc di Andrea Sempio: si è appena scopertoUn messaggio scritto anni fa sul forum Club di seduzione italiana torna ora al centro dell’attenzione nel caso Garlasco. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Nella testa di Sinner; Lautaro, cuore di Capitano: un viaggio nella Storia; Perché beviamo 257 litri a testa di acqua imbottigliata ogni anno, producendo enormi quantità di plastica? Un viaggio tra marketing, sfiducia nelle istituzioni, scelte politiche e industriali; Drive Up: Il nostro viaggio in Cina alla scoperta del mondo BYD Video. Viaggio immersivo nella Roma di ‘’Cesare’’: il nuovo libro di Alberto AngelaMolti conoscono Cesare per quell’11 gennaio del 49 a. C., quando varcò il Rubicone in Romagna alla testa di alcune coorti legionarie, mettendosi contro la legalità, pronunciando una celebre frase che ... ilfattoquotidiano.it Viaggio nella città antica. Dal Vaso di Eufronio alle radici delle Olimpiadi sfogliando l’ArcheologicoViaggio nel tempo. Un libro e le sale di un museo per catapultarci senza astronave alle radici della nostra città, alla scoperta dei suoi infiniti tesori. Questa Pasqua 2026 ha segnato un’altra tappa ... lanazione.it Il mio primo viaggio in Italia reddit Pronti a partire per un nuovo viaggio Vi aspetto con #LaPoesiaDellaVita a #CasaLettori Se farete un RT ve ne sarò grata x.com