Garlasco il messaggio choc di Sempio | Calcio in testa e l' arma per difendersi
Spunta un nuovo messaggio pubblicato da Andrea Sempio sul forum "Club di seduzione italiana". Un messaggio che, più di altri, desta un certo interesse. Il 25 dicembre 2015, Sempio - riconosciuto ora come l'assassino di Chiara Poggi dalla nuova inchiesta dei pm di Pavia - scriveva, sotto lo pseudonimo di "Andreas", parole che sembrano descrivere piuttosto bene la dinamica dell' omicidio di Garlasco ricostruita dai pm. Il testo del messaggio recita: "La mentalità che porta ad armarsi in vista di un grande ipotetico pericolo da cui difendersi è la stessa mentalità che porta ad infierire ad oltranza, a dare quel calcio in testa che non serve o ad usare un’arma per difendersi finendo per combinare un qualche casino.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
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