Spunta un nuovo messaggio pubblicato da Andrea Sempio sul forum "Club di seduzione italiana". Un messaggio che, più di altri, desta un certo interesse. Il 25 dicembre 2015, Sempio - riconosciuto ora come l'assassino di Chiara Poggi dalla nuova inchiesta dei pm di Pavia - scriveva, sotto lo pseudonimo di "Andreas", parole che sembrano descrivere piuttosto bene la dinamica dell' omicidio di Garlasco ricostruita dai pm. Il testo del messaggio recita: "La mentalità che porta ad armarsi in vista di un grande ipotetico pericolo da cui difendersi è la stessa mentalità che porta ad infierire ad oltranza, a dare quel calcio in testa che non serve o ad usare un’arma per difendersi finendo per combinare un qualche casino.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, il messaggio choc di Sempio: "Calcio in testa e l'arma per difendersi"

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