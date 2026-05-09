Alle ore 18:40 del 9 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La rete di trasporto presenta alcune variazioni e interventi in corso, con informazioni specifiche su eventuali disagi o deviazioni. La redazione fornisce dettagli puntuali per gli utenti che si spostano nelle aree interessate, aggiornando sulle condizioni del traffico in tempo reale.

Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il grande raccordo anulare rimosso l'incidente in carreggiata interna ora per traffico intenso code a tratti tra la Casilina e l'appia in carreggiata esterna hot in coda tra la Roma Fiumicino e la via del Mare più avanti code a tratti tra le uscite Ardeatine diramazione Roma sud ci spostiamo sul tratto Urbano della Roma Teramo stavolta per incidente si sta in coda tra Togliatti E Fiorentini direzione centro più avanti a causa di un ulteriore sinistro avvenuto in tangenziale est al momento è chiuso il nodo di missione...🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 18:40

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 09:40Astral infomobilità trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio iniziamo dal raccordo dove teniamo per di coda per un...

Viabilità Roma Regione Lazio del del 05-05-2026 ore 09:40Astral infomobilità mobilità un servizio della regione Lazio col traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna abbiamo due code a tratti tra...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Regione Lazio, Trenitalia: modifiche alla viabilità per lavori di manutenzione infrastrutturale; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 17 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 08 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-05-2026 ore 19 | 10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 18:40Astral infomobilità saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il grande raccordo anulare ... romadailynews.it

Cinghiali a Roma, ora cambia tutto: accordo Regione-Campidoglio e interventi entro 48 oreRegione Lazio e Roma Capitale firmano l’accordo sui cinghiali: interventi entro 48 ore, sicurezza, tutela del territorio e contrasto alla PSA. ilquotidianodellazio.it

#Roma #RaceForTheCure fino al #10maggio modifiche alla viabilità nell'area del #CircoMassimo e in viale #TermediCaracalla Deviazioni per le linee #bus di zona shorturl.at/FiFlE #pendolariLAZ #viabiliLAZ x.com