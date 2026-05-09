Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-05-2026 ore 18 | 40

Da romadailynews.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 18:40 del 9 maggio 2026, il servizio di Astral Infomobilità ha comunicato aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La rete di trasporto presenta alcune variazioni e interventi in corso, con informazioni specifiche su eventuali disagi o deviazioni. La redazione fornisce dettagli puntuali per gli utenti che si spostano nelle aree interessate, aggiornando sulle condizioni del traffico in tempo reale.

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