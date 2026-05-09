Bologna, 9 maggio 2026 – Musica e vita in Luca non parlava mai, in uscita il 12 maggio per SEM (pp. 256; 17,10 €). Luca Carboni si racconta: Bologna con Dalla e l’osteria Da Vito, Riccione, Rimini e l’Isola d’Elba, poi Roma, Milano e Berlino. Soprattutto palchi, amici e tavolate. Un libro personale, diretto e autentico fatto di luoghi, incontri e persone. Luca Carboni presenterà il suo esordio letterario domenica 17 maggio al Salone del Libro di Torino. Dopo i concerti nei palasport e il suo atteso ritorno live, in estate partirà poi il tour RIO ARI O LIVE, al via il 7 luglio a Genova. La tournée toccherà anche Cervia (14 luglio), Modena (17 luglio), Firenze (24 luglio, Musart Festival), Forte dei Marmi (18 agosto) e si concluderà il 13 settembre a Macerata.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - “Via Zanardi, la nostra parrocchia rock”: è il libro di Carboni tra vita, musica e sogni

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