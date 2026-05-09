Via Caetani Mattarella rende omaggio a Moro | 40 anni dopo

Il presidente della Repubblica ha visitato via Caetani, dove 40 anni fa fu ritrovato il corpo di un uomo coinvolto nel rapimento di un politico. Oggi, il capo dello Stato si è soffermato in quel punto, accompagnato da figure istituzionali, tra cui rappresentanti delle forze dell'ordine e membri del governo. La visita si inserisce nelle commemorazioni ufficiali per ricordare quella vicenda e le persone coinvolte.

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? Domande chiave Perché il Presidente si è recato proprio in quel punto specifico?. Chi sono le figure istituzionali che hanno accompagnato Mattarella oggi?. Come si collega la morte di Moro alla giornata del Senato?. Quali ferite storiche cerca di ricucire questo rito collettivo?.? In Breve Partecipano La Russa, Fontana, Amoroso e il Ministro Piantedosi alla cerimonia in via Caetani.. Il rito segue il sequestro del 16 marzo 1978 e il ritrovamento del corpo.. Mattarella si sposta al Senato per il Giorno della Memoria istituito nel 2007.. La ricorrenza celebra le vittime del terrorismo interno e internazionale degli ultimi decenni.. Mattarella depone una corona di fiori in via Caetani a Roma questo 9 maggio 2026, segnando il quarantesimo anniversario della morte di Aldo Moro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Via Caetani, Mattarella rende omaggio a Moro: 40 anni dopo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate L'anniversario della morte di Aldo Moro: Mattarella depone una corona di fiori in via CaetaniIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto stamane una corona di fiori a via Caetani nel luogo dove fu ritrovata la Renault 4 rossa... L’Italia unita compie 165 anni: Mattarella rende omaggio al Milite IgnotoIl Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio questa mattina al Milite Ignoto, all’Altare della Patria di Roma, in occasione... Panoramica sull’argomento Si parla di: Mattarella rende omaggio ad Aldo Moro a 48 anni dall’uccisione. Mattarella rende omaggio ad Aldo Moro a 48 anni dal suo omicidioIn via Caetani, dove fu ritrovato il corpo dello statista DC Roma, 9 mag. (askanews) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona di fiori in via Caetani, sotto ... ilmattino.it Al via al Senato la cerimonia per le vittime del terrorismo con MattarellaIl Presidente della Repubblica, ha deposto una corona di fiori in via Caetani, sotto la lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, nel 48mo anniversario dell'uccisione del ... rainews.it