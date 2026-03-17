L’Italia unita compie 165 anni | Mattarella rende omaggio al Milite Ignoto

Oggi l’Italia celebra 165 anni di unità nazionale. In questa occasione, il Presidente della Repubblica si è recato all’Altare della Patria di Roma per rendere omaggio al Milite Ignoto. La cerimonia si è svolta questa mattina, in concomitanza con le festività dedicate alla Giornata dell’Unità, della Costituzione, dell’inno e della bandiera, che si celebra il 17 marzo.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha reso omaggio questa mattina al Milite Ignoto, all’ Altare della Patria di Roma, in occasione della Giornata dell’Unità nazionale, della Costituzione, dell’inno e della bandiera, celebrata il 17 marzo. Il Capo dello Stato, accompagnato dal ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo aver ricevuto gli onori militari, ha deposto una corona d’alloro sul sacello del Milite Ignoto, nel corso della cerimonia solenne che ogni anno richiama il valore dell’unità nazionale e dei simboli fondanti della Repubblica. Alla commemorazione hanno preso parte anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Presidente della Camera Lorenzo Fontana, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il Presidente della Corte Costituzionale Giovanni Amoroso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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