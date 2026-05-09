Verso le elezioni regionali il sindaco di Reitano accanto a Giorgianni

A pochi giorni dalle elezioni regionali, il sindaco di Reitano ha annunciato la sua adesione a Sicilia Sovrana, confermando il suo supporto al programma di governo del movimento. La comunicazione è stata resa nota dalla stessa organizzazione, che ha espresso soddisfazione per questa collaborazione. Non sono stati forniti dettagli sulle eventuali motivazioni o implicazioni di questa scelta.

Sicilia Sovrana comunica con soddisfazione che Salvatore Salvaggio, sindaco di Reitano, ha condiviso il programma di governo di Sicilia Sovrana e ha ufficialmente aderito al movimento politico. "L'adesione del sindaco Salvaggio rappresenta un ulteriore passo avanti nellacostruzione di un progetto.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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