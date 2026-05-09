Verso le elezioni il senatore Germanà sposa il progetto del candidato sindaco Luigi Gentile

A pochi giorni dalle elezioni, il senatore Nino Germanà, vicecapogruppo della Lega al Senato, ha partecipato a un evento presso il comitato elettorale del candidato sindaco Luigi Gentile. L'incontro ha attirato numerosi cittadini e sostenitori, dimostrando l'interesse attorno alla campagna elettorale in corso. Germanà ha espresso il suo sostegno al progetto del candidato, rafforzando il suo legame con la coalizione in vista del voto.

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