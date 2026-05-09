Verso le elezioni il senatore Germanà sposa il progetto del candidato sindaco Luigi Gentile
A pochi giorni dalle elezioni, il senatore Nino Germanà, vicecapogruppo della Lega al Senato, ha partecipato a un evento presso il comitato elettorale del candidato sindaco Luigi Gentile. L'incontro ha attirato numerosi cittadini e sostenitori, dimostrando l'interesse attorno alla campagna elettorale in corso. Germanà ha espresso il suo sostegno al progetto del candidato, rafforzando il suo legame con la coalizione in vista del voto.
L'incontro al comitato elettorale del candidato sindaco Luigi Gentile ha visto la partecipazione del senatore Nino Germanà, vicecapogruppo della Lega a Palazzo Madama, richiamando un gran numero di cittadini e sostenitori. Nel corso del suo intervento, il senatore ha espresso un forte sostegno.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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Grazie Luigi carissimo Buongiorno di serenità amico gentileti auguro solo pensieri belli x.com
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