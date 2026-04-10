Vinitaly il sistema Italia si compatta a Verona | FdI-Ecr lancia il patto europeo per l’eccellenza del vino

A Verona si sta svolgendo la fiera Vinitaly, considerata una delle principali esposizioni internazionali nel settore vitivinicolo. In questa occasione, un fronte politico ha annunciato il lancio di un patto europeo dedicato all’eccellenza del vino, coinvolgendo rappresentanti di un partito di centrodestra e di un gruppo parlamentare europeo. La manifestazione si conferma anche come un momento di confronto tra attori del settore e politica sulla tutela del prodotto italiano.

Non solo un buon calice di vino o il mercato di una produzione doc da sfoggiare in cantina: il Vinitaly di Verona si conferma – oltre che come la vetrina mondiale del settore vitivinicolo – anche come il cuore pulsante del dibattito politico sulla tutela del Made in Italy. In questo scenario, lunedì 13 aprile 2026, la delegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo riunirà a Villa Brasavola de Massa il gotha delle istituzioni e della produzione per l’evento “Promuovere l’eccellenza. Dal “Pacchetto vino” ai nuovi accordi commerciali: una prospettiva europea”. Un incontro di alto profilo che vedrà il confronto diretto tra il governo italiano, rappresentato dai ministri Lollobrigida, Urso e Mazzi, e il Commissario europeo all’Agricoltura Christophe Hansen. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Vinitaly, il “sistema Italia” si compatta a Verona: FdI-Ecr lancia il patto europeo per l’eccellenza del vino Torna il Vinitaly. Da Verona si scommette sulla rinascita del nostro vinoDal 12 al 15 aprile torna la rassegna più importante al mondo: 4400 espositori per un settore dove la crisi morde. Leggi anche: Presentato Vinitaly and the City a Verona: «Un’esperienza immersiva che unisce l’Italia attraverso il vino» Senza materie prime niente sviluppo ferroviario Ue. Le prospettive di Ecr/FdIIl Medio Oriente ha il petrolio, la Cina ha le terre rare. Quando Deng Xiaoping, leader della Repubblica Popolare Cinese dal 1978 al 1989, pronunciò queste parole nessuno immaginava ancora tutte le ... formiche.net Procaccini (FdI): l'Italia costruisce maggioranze per la flessibilità UeL'eurodeputato Procaccini, copresidente del gruppo Ecr, afferma che l'Italia costruisce maggioranze in Ue per avere maggiore flessibilità e influenza, rafforzando così il proprio peso politico europeo ... adnkronos.com