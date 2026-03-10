E' già ai domiciliari e gli viene notificato nuove ordine di carcerazione per droga e rapina

Nella serata di lunedì 9 marzo, i carabinieri di Gricignano di Aversa hanno notificato a un giovane di 22 anni, residente a Carinaro, un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli. Il ragazzo, già ai domiciliari, è stato condotto in carcere per reati legati a droga e rapina. Il 22enne è noto alle forze dell'ordine e ha precedenti penali.

Il 22enne dovrà espiare 2 anni e 4 mesi di reclusione nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Episodi di detenzione di sostanze stupefacenti anche durante gli arresti domiciliari I militari dell'Arma hanno rintracciato il ragazzo presso la sua abitazione, notificandogli il provvedimento dell'autorità giudiziaria. Al termine delle formalità di rito, il 22enne è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà scontare la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione. Secondo quanto emerso dagli atti giudiziari, il giovane era responsabile di ripetuti episodi di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e di condotte di rapina, tutte documentate dagli stessi carabinieri.