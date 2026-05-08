Sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, su Canale 5 andrà in onda una nuova edizione di “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. L’appuntamento televisivo si svolgerà nel fine settimana e vedrà la messa in onda di interviste e incontri con vari ospiti. La trasmissione è prevista in due giornate consecutive, con una programmazione che coinvolge il pubblico nel weekend.

L’appuntamento del weekend. Sabato 9 e domenica 10 maggio torna su Canale 5 un nuovo appuntamento con “Verissimo”, il programma condotto da Silvia Toffanin. Entrambe le puntate andranno in onda alle 16.30. Nella puntata di sabato, spazio a una intensa intervista con Paola Turci, che torna sulla scena musicale dopo alcuni anni con il nuovo singolo “Vita mia”. Ospite anche Nathaly Caldonazzo, che racconterà le emozioni del matrimonio con Filippo, celebrato il 24 aprile scorso. In studio anche gli ultimi tre eliminati del serale di “Amici”: Alex, Gard e Riccardo, pronti a parlare del loro percorso artistico e dei sogni per il futuro. La puntata affronterà inoltre il caso “Terrazza Sentimento”, vicenda giudiziaria che ha suscitato grande attenzione mediatica negli ultimi anni.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Verissimo, gli ospiti del 9 e 10 maggio 2026

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