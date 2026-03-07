verissimo di silvia toffanin ospiti ed anticipazioni di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026

Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, il talk show di Silvia Toffanin torna su Canale 5 con interviste a vari ospiti. Le puntate prevedono incontri e dialoghi con personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. La conduttrice presenta le anticipazioni di ciò che sarà trasmesso durante il fine settimana, offrendo agli spettatori un’anteprima degli interventi previsti.

Torna Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste presentato da Silvia Toffanin su Canale 5. Scopriamo insieme gli ospiti e le anticipazioni delle puntate di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026. Oggi, sabato 7 marzo 2026 dalle ore 16.30 va in onda la prima puntata del weekend di Verissimo, il programma di interviste condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. In studio per una lunga intervista tra carriera sportiva e vita privata ci sono Sara Conti e Niccolò Macii, la coppia di pattinatori azzurri. Spazio poi all’intervista ritratto di Paolo Del Debbio, giornalista e conduttore di “Dritto e rovescio” e “4 di sera”. Ma non finisce qui: in... 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Verissimo di Silvia Toffanin, ospiti ed anticipazioni di sabato 28 e domenica 1 marzo 2026Verissimo, il rotocalco televisivo di interviste condotto da Silvia Toffanin torna nel pomeriggio di Canale 5.

Verissimo, anticipazioni 7 e 8 marzo 2026: tutti gli ospiti del weekend di Silvia ToffaninWeekend ricco di emozioni nel salotto di Silvia Toffanin. Verissimo torna con il consueto doppio appuntamento su Canale 5: sabato 7 ... lifestyleblog.it

