Barba Avs-Radici in Comune replica al sindaco sul verde urbano | In città mancano almeno 15mila alberi

Barba (Avs-Radici in Comune) ha accusato il sindaco Masci di sottovalutare il problema del verde pubblico, affermando che in città mancano almeno 15.000 alberi. La causa di questa carenza risiede, secondo lui, nella scarsa pianificazione e nel taglio eccessivo di piante negli ultimi anni. Durante un incontro pubblico, Barba ha mostrato dati e foto che testimoniano la riduzione delle aree verdi, invitando l’amministrazione a intervenire subito. La discussione continua a dividere le forze politiche in vista delle prossime elezioni comunali.

Dopo il botta e risposta tra Costantini e Masci, la consigliera analizza la situazione, contesta i dati del Comune e parla di censimento fermo al 2016, conteggi incompleti e compensazioni insufficienti È ancora scontro sul verde urbano dopo il botta e risposta tra il candidato sindaco di centrosinistra, Carlo Costantini, che ha illustrato le sue proposte nel corso di una conferenza stampa, e il candidato di centrodestra, il sindaco uscente Carlo Masci. Sulla replica del primo cittadino relativa ai numeri del bilancio arboreo 2019-2024 interviene ora la consigliera Simona Barba (Avs-Radici in Comune), che contesta la lettura dei dati e parla di un “bilancio creativo”.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Barba (Avs-Radici in Comune): "Altri pini abbattuti, e zero comunicazioni". Replica l'assessore: "Tra quelli già previsti" [VIDEO]La consigliera comunale Simona Barba denuncia sui social la presenza di pini abbattuti nel giardinetto del terminal bus senza alcuna comunicazione ufficiale.

Barba (Avs-Radici in Comune) e Costantini a Pescara sud: "Scelte sbagliate, serve una nuova visione per la città"Pescara sud si anima di nuovo con i politici di centrosinistra.

