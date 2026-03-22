Più verde pubblico piantati oltre cento alberi

In questa fase, si stanno realizzando numerosi interventi per aumentare il verde pubblico in città. Sono stati piantati più di cento alberi in diverse zone, dimostrando l’impegno delle autorità locali nel migliorare gli spazi verdi. Le operazioni sono in corso e coinvolgono diverse aree della città per favorire un ambiente più naturale e accogliente.

Cento cerca di essere sempre più verde e a testimoniarlo sono gli interventi sul verde pubblico che stanno avendo luogo in questo periodo. "Negli ultimi mesi sono stati messi a dimora dai giardinieri di Cmv Servizi oltre 100 nuovi alberi, che vanno ad unirsi alle tante attività fatte coi volontari – dice il vicesindaco Vito Salatiello (nella foto) – I principali interventi sono stati fatti a Cento in zona Pandurera e ciclabile via Canapa, a Renazzo alle scuole medie e parco Meteorite e a XII Morelli. Insieme alla piantumazione, è stata realizzata la potatura di viale Falzoni Gallerani, che ne aveva bisogno da tanto tempo, così come è in corso in via Breviglieri e in diverse altre zone, compresi alcuni importanti interventi in cortili scolastici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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