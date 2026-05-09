Ventimiglia | i giardini Reggio tornano sicuri con il presidio Anget
A Ventimiglia, i giardini Reggio sono stati riaperti alla cittadinanza con un nuovo presidio organizzato dall'Associazione nazionale giovani volontari per l'ambiente e il territorio. Gli operatori specializzati pattugeranno quotidianamente l’area per prevenire comportamenti disturbanti e garantire maggiore sicurezza. Un gruppo di volontari, formato da persone con competenze specifiche, sarà presente per monitorare e intervenire in caso di situazioni problematiche, collaborando con le autorità locali.
?? Punti chiave Come interverranno concretamente gli operatori per allontanare chi crea disturbo? Chi sono i volontari specializzati che pattuglieranno i giardini Reggio? Perché il sindaco ha scelto proprio questo modello di vigilanza attiva? Dove si estenderà questo nuovo sistema di controllo nei prossimi mesi??? In Breve Convenzione firmata tra Comune di Ventimiglia e il Generale Riccardo Lanteri. Operatori in divisa Anget agiscono come deterrenza fisica nei giardini Reggio. Il sindaco Di Muro .🔗 Leggi su Ameve.eu
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