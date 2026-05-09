Ventimiglia | i giardini Reggio tornano sicuri con il presidio Anget

A Ventimiglia, i giardini Reggio sono stati riaperti alla cittadinanza con un nuovo presidio organizzato dall'Associazione nazionale giovani volontari per l'ambiente e il territorio. Gli operatori specializzati pattugeranno quotidianamente l’area per prevenire comportamenti disturbanti e garantire maggiore sicurezza. Un gruppo di volontari, formato da persone con competenze specifiche, sarà presente per monitorare e intervenire in caso di situazioni problematiche, collaborando con le autorità locali.

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