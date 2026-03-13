Presidio rafforzato e controllo dei giardini al via il nuovo progetto del Comune con i volontari

Il Comune ha avviato un nuovo progetto che prevede il rafforzamento del presidio e il controllo dei parchi e dei giardini pubblici, coinvolgendo volontari e la polizia municipale. Le associazioni di volontariato si occupano di monitorare le aree verdi, collaborando con le forze dell’ordine per garantire maggiore sicurezza e ordine. L’intervento mira a migliorare la gestione degli spazi cittadini.

Arriva un bando per il "Volontariato per la Sicurezza ", l’amministrazione si apre alle associazioni di volontariato per il controllo nelle aree verdi. Giorgio: “Modello di sicurezza integrata e partecipata” Associazioni di volontariato per il controllo di parchi e giardini, in contatto con la polizia municipale. È quanto prevede il progetto “Volontariato per la Sicurezza 20262029”, presentato dall’amministrazione comunale con una delibera dell’assessore alla sicurezza Andrea Giorgio. I volontari opereranno in squadre di almeno due persone, indossando l'uniforme dell'associazione di appartenenza per essere chiaramente riconoscibili. Il loro ruolo sarà quello di "assistenti civici": una presenza amichevole e vigile, aggiuntiva e mai sostitutiva a quella della polizia municipale, con cui opereranno in costante contatto. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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