Vengo da Parigi conosco le banlieue | a Milano ora ho paura Il racconto di Jonas
Un vetro rotto nella notte, uno tra tanti, si aggiunge a una serie di danneggiamenti avvenuti negli ultimi giorni tra via Molise e via Azzurri d’Italia, non lontano dall’ex Macello di Milano. Un residente, originario di Parigi e ben familiare con le zone della periferia, ha raccontato di aver sviluppato timori dopo aver vissuto esperienze simili in città straniere.
Un vetro infranto nella notte, l'ennesimo in una serie che prosegue da giorni tra via Molise e via Azzurri d'Italia, a pochi passi dall'ex Macello di Milano. Per i residenti della zona la conta dei danni non è più un episodio isolato, ma una statistica quotidiana. La denuncia arriva da Jonas, un.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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