Vengo da Parigi conosco le banlieue | a Milano ora ho paura Il racconto di Jonas

Un vetro rotto nella notte, uno tra tanti, si aggiunge a una serie di danneggiamenti avvenuti negli ultimi giorni tra via Molise e via Azzurri d’Italia, non lontano dall’ex Macello di Milano. Un residente, originario di Parigi e ben familiare con le zone della periferia, ha raccontato di aver sviluppato timori dopo aver vissuto esperienze simili in città straniere.

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