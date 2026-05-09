Vengo da Parigi conosco le banlieue | a Milano ora ho paura Il racconto di Jonas

Da milanotoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un vetro rotto nella notte, uno tra tanti, si aggiunge a una serie di danneggiamenti avvenuti negli ultimi giorni tra via Molise e via Azzurri d’Italia, non lontano dall’ex Macello di Milano. Un residente, originario di Parigi e ben familiare con le zone della periferia, ha raccontato di aver sviluppato timori dopo aver vissuto esperienze simili in città straniere.

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Un vetro infranto nella notte, l'ennesimo in una serie che prosegue da giorni tra via Molise e via Azzurri d'Italia, a pochi passi dall'ex Macello di Milano. Per i residenti della zona la conta dei danni non è più un episodio isolato, ma una statistica quotidiana. La denuncia arriva da Jonas, un.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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