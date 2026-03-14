Matteo Bassetti derubato a Porta Venezia | Adesso quando vengo a Milano ho paura – Il video

Un infettivologo è stato derubato nella zona di Porta Venezia a Milano, mentre si trovava con la sua auto. L’incidente è stato registrato in un video e ha suscitato preoccupazione tra chi frequenta quella zona. L’episodio si è verificato recentemente e riguarda un professionista noto nel suo settore. La notizia è stata diffusa subito dopo l’accaduto.

Matteo Bassetti, infettivologo, ha subito un furto nella sua auto in centro a Milano, zona Porta Venezia. Il medico lo ha raccontato con un lungo sfogo su Instagram. «Ero a cena con amici nel ristorante dello chef Andrea Aprea, che ho conosciuto in occasione di una trasmissione televisiva e mi ha invitato. Ho parcheggiato l’auto in viale Majno, in pieno centro, zona Porta Venezia. Di solito la lascio sempre in un garage o in un parcheggio custodito, ma questa volta non ne ho visti nelle vicinanze e quindi l’ho parcheggiata a bordo strada, ma proprio sotto un lampione, in piena luce. Insomma, ritenevo fosse un posto sicuro. Quando sono uscito, intorno alle 23, non in piena notte, ho trovato la brutta sorpresa », ha poi dichiarato a Repubblica. 🔗 Leggi su Open.online

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